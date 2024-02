Théâtre L’Empreinte : Tana Quartet Tulle, vendredi 3 mai 2024.

Théâtre L’Empreinte : Tana Quartet Tulle Corrèze

Le Tana Quartet – soit Antoine Maisonhaute et Ivan Lebrun au violon, Julie Michael à l’alto et Jeanne Maisonhaute au violoncelle – survole depuis 2010 le répertoire contemporain. Toujours prêts à décloisonner les genres, ils aiment créer des liens entre les oeuvres passées et présentes. C’est encore vrai dans ce programme qui s’articule autour d’un quatuor à cordes inédit de Philipp Glass, grand nom de la musique sérielle américaine avant-gardiste. Le Tana Quartet s’empare de ce King Lear composé en 2019 pour une comédie musicale de Broadway et s’accorde à merveille à cette partition impétueuse, répétitive et lyrique qui dépeint la turbulence et le désespoir au cœur de la tragédie de Shakespeare. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

8 Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine billetterie@sn-l’empreinte.fr

L’événement Théâtre L’Empreinte : Tana Quartet Tulle a été mis à jour le 2024-02-26 par Corrèze Tourisme