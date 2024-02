Théâtre L’Empreinte : La loi du marcheur Tulle, mardi 23 avril 2024.

En 1992, quelques mois avant sa mort, Serge Daney dialoguait longuement avec Régis Debray pour un film documentaire. Défilait alors toute une vie dédiée au 7e art : l’aventure des Cahiers du cinéma, les origines populaires, les grandes batailles esthétiques et les heures passées dans les salles obscures. Avec la jubilation qu’on lui connaît, Nicolas Bouchaud – comédien complice de Sivadier ou Creuzevault – emprunte cette interview enregistrée pour en faire théâtre. Et cela fonctionne à merveille, tant Daney a le verbe gouailleur et possède cet art inné du conteur. Le dialogue que le comédien instaure constamment avec le public prend des allures épiques et loufoques, savantes et intimes. Et c’est un régal de voir se tisser cette pensée habitée, devant l’écran blanc sur lequel un film, un seul, défile : Rio Bravo de Howard Hawks. Théâtre, cinéma, mémoire et temps présent se télescopent. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 20:00:00

fin : 2024-04-23

8 quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

