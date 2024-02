Théâtre L’empreinte : Combat de nègre et de chiens Tulle, jeudi 4 avril 2024.

Théâtre L’empreinte : Combat de nègre et de chiens Tulle Corrèze

Sur un carré de terre rouge africaine, quatre solitudes s’affrontent dans un thriller étouffant. Kobal’t s’empare du chef-d’œuvre de Koltès, dans une pièce toute en tension. Après Hamlet, la compagnie Kobal’t s’attaque à un classique du XXe siècle, ce Combat de nègre et de chiens qui fit découvrir Bernard-Marie Koltès. Sur un chantier quelque part en Afrique de l’Ouest, Alboury, un homme noir, est venu réclamer le corps de son frère, victime d’un accident du travail, aux deux hommes blancs du chantier, Horn et Cal. Arrive Léone, la femme errante venue retrouver son amant, Horn, à moins que le destin en décide autrement… Cette pièce s’inspire de l’expérience de Koltès au Nigéria dans les années 70 où suintaient encore les relents coloniaux, le racisme et le capitalisme pillard. Assis tout autour d’un carré de terre rouge, les spectateurs sont les témoins et les gardiens de ce huis clos. .

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04

8 Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

