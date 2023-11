Retournement Théâtre L’Échangeur Bagnolet, 22 avril 2024, Bagnolet.

À partir d’un questionnement autour de l’absence du

père – dont nombre de récits des détenus témoignaient – la pièce retrace l’hypothétique histoire d’un père qui après 12 années passées « au pays » revient au sein du foyer familial. Il y retrouve une épouse qui à présent travaille dans une entreprise de nettoyage, un fils qui a pris la place laissée vacante de « l’homme de la maison » et une fille promise à de brillantes études.

Quelle place redonner à cet homme au sein d’une famille

qui s’est construite sans lui ? Comment réparer la blessure de

l’absence ? Comment combler l’abîme entre deux mondes que

tout semble maintenant séparer ? Ces questions, le musicien et metteur en scène Malik Soarès, les connait intimement. Parce que Retournement trouve en lui des résonances à la fois personnelles et concrètes, Agnès Marietta lui a demandé d’être celui qui porte son texte à la scène.

