THÉÂTRE « LE BANC » La Ferté-Bernard, vendredi 26 avril 2024.

Vendredi et Samedi 20 h 30 et Dimanche à 15 h. Pièce de théâtre tout public. « Une vieille dame et un réfugié SDF se croisent sur le banc d’un jardin public. Est ce le hasard ou l’aboutissement d’une très longue histoire? Quel complot peut bien réunir Aliénor d’Aquitaine et Jack l’Eventreur »? Et si la Bible s’était trompée? La réponse tient peut être dans cette question chantée autrefois par Barbara … »Dis, quand reviendras tu? » » Par les Tréteaux vénitiens. .

Halles Denis Béalet

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-28



