Théâtre : L’Abolition des privilèges Mézières-sur-Oise, vendredi 19 avril 2024.

Théâtre : L’Abolition des privilèges Mézières-sur-Oise Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

« La nuit du 4 août 1789. Réunis à Versailles, les députés décident de « détruire le régime féodal ».

Dans un État en déficit permanent, où les plus riches échappent à l’impôt, ils votent l’abolition des privilèges, tirant un trait sur des lois injustes héritées du Moyen Âge. Cet événement fondateur de l’histoire française fut raconté par Bertrand Guillot dans un livre drôle et érudit, publié en janvier 2022.

Et qui d’autre qu’Hugues Duchêne pour le porter à la scène ? ce passionné de politique revient sur ces heures où tout a basculé. » – Maison de la Culture d’Amiens

Le 19 avril à 20h30 à la salle communautaire de Mézières-sur-Oise

Mézières-sur-Oise 02240 Aisne Hauts-de-France



