THÉÂTRE JULIETTE ET ROMÉO SONT MORTS Mauguio, samedi 25 mai 2024.

Une pièce de théâtre proposée par le théâtre des 13 vents

Deux actrices et un acteur se souviennent ils ont joué la pièce Roméo et Juliette à 14 ans, et reviennent aujourd’hui sur les lieux du… suicide. Car si Roméo et Juliette est une pièce d’amour mythique, c’est aussi l’histoire du suicide d’une adolescente et d’un adolescent de 14 ans, annoncé dès le début de la pièce.

La mort (qui détruit la chair) et l’amour (qui l’exalte) seraient-ils liés ? Ou est-ce le monde autour d’eux qui serait devenu irrespirable ?

Les actrices et l’acteur s’interrogent de la distribution originale, il ne reste qu’eux, qui jouaient peut-être Roméo, Juliette et… Rosaline, qui refusa les avances de Roméo avant que Juliette ne lui ravisse son prétendant au beau milieu d’un bal masqué.

Aujourd’hui, les actrices et l’acteur ont vieilli hantés par la partition shakespearienne, ils sondent avec inquiétude et curiosité les désirs de la nouvelle génération.

Samedi 25 mai à 18h

Tarif 5€

Durée 1h15

Tout public dès 15 ans

Réservez vos places https://www.vostickets.fr/Billet?ID=MAUGUIO_CARNON .

Avenue des Comtes de Melgueil

Mauguio 34130 Hérault Occitanie

