Théâtre Je suis un saumon Fatouville-Grestain, dimanche 11 août 2024.

Théâtre Je suis un saumon Fatouville-Grestain Eure

Saumon-Saumon, le saumon de l’Allier, le vieux saumon, raconte aux alevins que nous sommes son voyage migratoire à travers les fleuves et les océans du monde de Poutès-Monsitrol au Groënland, l’aller-retour pour l’amour. Il raconte l’eau douce de l’enfance et l’eau salée de la vie, les dangers, les bonheurs, les rencontres… Au bout il y aura l’Amour, le Grand Amour, qui clôt le voyage et la vie des saumons. Saumon-saumon nous embarque. Il nous emporte, il nous entraîne dans les courants, dans les remous et dans les tourbillons. Le voyage n’est pas seulement exotique, il est aussi sensuel, poétique et philosophique. Il nous fait rire, nous fait rêver, nous fait penser. Sommes-nous prêts, nous aussi, à faire le grand voyage ?

Dès 11h ouverture des portes et des expositions gratuites (Julie Kientz, photographe et Thierry Flament, sculpteur)

L’accès au parc et aux expositions sont gratuits (pas besoin de réservation)

Restauration sur place.

Saumon-Saumon, le saumon de l’Allier, le vieux saumon, raconte aux alevins que nous sommes son voyage migratoire à travers les fleuves et les océans du monde de Poutès-Monsitrol au Groënland, l’aller-retour pour l’amour. Il raconte l’eau douce de l’enfance et l’eau salée de la vie, les dangers, les bonheurs, les rencontres… Au bout il y aura l’Amour, le Grand Amour, qui clôt le voyage et la vie des saumons. Saumon-saumon nous embarque. Il nous emporte, il nous entraîne dans les courants, dans les remous et dans les tourbillons. Le voyage n’est pas seulement exotique, il est aussi sensuel, poétique et philosophique. Il nous fait rire, nous fait rêver, nous fait penser. Sommes-nous prêts, nous aussi, à faire le grand voyage ?

Dès 11h ouverture des portes et des expositions gratuites (Julie Kientz, photographe et Thierry Flament, sculpteur)

L’accès au parc et aux expositions sont gratuits (pas besoin de réservation)

Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 20:00:00

fin : 2024-08-11

2169 Route de l’Estuaire

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie lestroisjoursdegrestain@gmail.com

L’événement Théâtre Je suis un saumon Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2024-04-09 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville