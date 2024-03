THÉÂTRE J’AIME Ile du Saulcy Metz, vendredi 12 avril 2024.

Vendredi

J’aime est une longue et unique phrase sans ponctuation d’une femme qui dit ce qu’elle aime chez l’homme qu’elle aime. Et aimer lui fait voir la beauté dans toutes choses, dans les petits et les grands évènements et même dans ce qui la dérange, dans ce qui s’oppose. Ce n’est ni un amour aveugle, ni un amour exemplaire. Elle ne recherche aucune perfection ni appropriation. Elle décrit avec précision sa vie qui passe.Tout public

18.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-12 15:00:00

Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès

Metz 57000 Moselle Grand Est

