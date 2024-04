Théâtre « J’aime beaucoup ce que vous faites » Espace Culturel de la Hague La Hague, vendredi 19 avril 2024.

Théâtre « J’aime beaucoup ce que vous faites » Espace Culturel de la Hague La Hague Manche

Parfois, on aimerait bien être une petite souris pour savoir ce qui se raconte sur nous… Et parfois, ça arrive et là, on regrette. Pierre et Marie sont en route pour rendre visite à leurs amis, Carole et Charles, retirés à la campagne depuis six mois. Sur le chemin, ils s’adonnent à leur sport favori la langue de pute. Ils n’y vont pas de main morte sur leurs hôtes. Petit détail gênant le portable de Pierre, mal verrouillé appelle malencontreusement leurs hôtes qui, en direct, entendent tout ce que leurs “soi-disant” meilleurs amis pensent d’eux.. Ce week-end va ressembler à un match où la fausseté et l’hypocrisie, affronteraient le jeu et la perversité.

Quatre personnages qui se crachent leurs quatre vérités au visage, ça donne beaucoup d’occasions de rigoler !

D’après Carole Greep.

Durée 75 minutes.

HAGUE EN SCENE.

Mise en scène collective.

Avec Sabine Durel, Marie Garçon, Eric Hurel, Denis Samson.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Espace Culturel de la Hague Beaumont-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie

