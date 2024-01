Théâtre : Glenn, naissance d’un prodige Sélestat, jeudi 18 avril 2024.

L’histoire du destin extraordinaire et tragique d’un des plus grands artistes du 20e siècle. A partir de 13 ans

Sous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’être concertiste, Glenn Gould commence le piano à deux ans et demi, et s’y révèle très doué. Devenu adulte, il va totalement révolutionné la façon de jouer du piano. Mais plus le public l’acclame, plus Glenn (atteint du syndrome d’Asperger et hypochondriaque) en souffre et chaque concert devient pénible et douloureux. Sans parler de sa vie privée, totalement sacrifiée…A partir de 13 ans. EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est tanzmatten@ville-selestat.fr

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18



