DE BONNES RAISONS | Cie La Volte-Cirque – Cirque Théâtre Foirail Chemillé-en-Anjou, 15 mai 2024, Chemillé-en-Anjou.

DE BONNES RAISONS | Cie La Volte-Cirque – Cirque Mercredi 15 mai 2024, 20h30 Théâtre Foirail Tarifs 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Sur une piste circulaire, deux acrobates philosophent joyeusement sur leur rapport au risque. D’où leur vient ce besoin de se mettre en danger ? Quel procédé chimique agit en eux lorsqu’ils sortent victorieux d’un saut dans le vide ? Si le risque est l’évaluation d’une balance bénéfice-perte, qu’a-t-on à gagner ? Et à perdre ?…

On navigue ici dans un spectacle très performatif, où chaque personne en scène joue son propre personnage, tout en exposant son propre corps et en prenant des risques qui n’ont rien de simulé ! Un spectacle intelligent, drôle, joyeux et d’une grande finesse.

Durée : 1h

Théâtre Foirail 105 Av. du Général de Gaulle, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T20:30:00+02:00 – 2024-05-15T21:30:00+02:00

cirque risque