MANIA, THE ABBA TRIBUTE THEATRE FEMINA Bordeaux, dimanche 13 octobre 2024.

Bien que dissout il y a plus de 25 ans, ABBA continue de vendre deux à trois millions d’albums par an. Depuis 1974, le groupe a vendu 360 millions d’albums dans le monde. Seuls Elvis Presley et les Beatles ont fait mieux. ABBA, formé par Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad, avait connu un succès mondial avec les tubes Money, Money, Money, Waterloo, Summer Night City ou encore Dancing Queen…Crée en 1998 en Angleterre, ABBA MANIA a fait le tour du monde… ABBA MANIA c’est un concept unique et original créé par de prodigieux musiciens, tous fans d’ABBA. ABBA MANIA a ensuite conquis le reste de l’Europe et se produit aujourd’hui presque partout dans le monde. La magie d’ABBA MANIA, c’est de recréer le dernier concert du mythique groupe suédois, de 1982, en restant fidèle aux moindres détails : paroles, son, éclairages, chorégraphie, chaussures à semelles compensées, piano électrique, globe disco… jusqu’à l’accent suédois ! Ambiance garantie ! Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 31.50 – 75.00 euros.

Début : 2024-10-13 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33