THE ORCHESTRA 38 SAMURAI THEATRE FEMINA Bordeaux, dimanche 14 avril 2024.

The orchestra 38 SAMURAI – ANIME SYMPHO-SHOWKonnichiwa à tous les fans de l’animation japonaise, de la culture japonaise et, bien sûr, de la musique japonaise ! L’orchestre 38 SAMURAI vous invite à plonger dans une véritable aventure musicale unique en son genre sous le titre du «Animé Sympho-Show», qui aura lieu lors de sa tournée européenne de 2024-2025. Des chefs-d’œuvre classiques de Hayao Miyazaki aux personnages mystiques de Tetsuro Araki… Plus de 20 bandes sonores de séries animé de renom rempliront la partie culturelle de votre soirée et vous fourniront un vrai plaisir. Vous pouvez vous attendre à la musique de Attack on Titan, Naruto, Oshi no Ko, Suzume, Dragon Ball, Neon Genesis Evangelion, One Piece, One Punch Man, Death Note, Bleach, Le Château ambulant, Cowboy Bebop, Beastars, Aragoto, Demon Slayer, Tokyo Ghoul, Nana et bien d’autres animés merveilleux. L’orchestre 38 SAMURAI, composé de 38 artistes dévoués à leur art jusqu’à la folie, est un nouveau crossover symphonique créé par de jeunes musiciens ambitieux. Le dynamisme et l’énergie de cœurs jeunes, le son vibrant et le spectacle visuel feront de ce concert l’un des événements les plus joyeux de votre vie !Le spectacle comprend:?des musiciens d’orchestre;?un groupe de rock;?un chœur;ainsi que des solistes méga-talentueux, éclatants et charmants : Miyoko, Yasya et Elias.Soyez sur la même longueur d’onde que nous, partagez vos sourires avec nous, et n’hésitez pas à montrer vos vraies émotions ! Avec nous, tout est possible ! L’heure du Pays du Soleil Levant approche ! Ne manquez pas votre chance d’assister à un concert des plus cools, le «Animé Sympho-Show», interprété par de véritables samouraïs !Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 34.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 15:00

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33