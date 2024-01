LA FOLLE HISTOIRE – LA FOLLE HISTOIRE DU PETIT CHAPERON ROUG THEATRE FEMINA Bordeaux, dimanche 7 avril 2024.

La folle histoire du petit chaperon rougeDans cette version librement modernisée du conte populaire «Le Petit Chaperon Rouge» d’après Charles Perrault,de tendres et excentriques personnages pimentent ces folles aventures chantées et dansées au coeur de la forêt.Une Fillette à la personnalité bien trempée.Une Mère un peu loufoque.Une Mère-grand plutôt cocasse ayant toujours rêvé d’être artiste.Un Loup dandy fourbe et affamé.Un Bûcheron canadien plus trouillard qu’un lapin.Une affreuse Sorcière préférant finalement changer de conte. D’irrésistibles petits Rats, rappeurs.Et mme des arbres dansant le flamenco !Sur des airs endiablés aux accents disco, blues, folk, zouk, rapp, country… mais aussi sur des musiques du monde (Inde, Russie, Amérique, Afrique…), cette troupe sur-vitaminée joue, chante et danse avec un enthousiasme communicatif une histoire du Petit Chaperon Rouge inédite, rocambolesque et haletante.Des décors et costumes, et une mise en scène enlevée rythment cette comédie musicale délirante, destinée à toute la famille !Les comédiens :AnjayaAmandine VoisinAlexis MeriauxNicolas KaplynNicolas GiraudTom CarreySpectacle Musical à partir de 5 ans. Spectacle Familial. Durée : 1h20Contact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 22.20 – 33.20 euros.

Début : 2024-04-07 à 17:00

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33