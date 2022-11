ORCHESTRE SYMPHONIQUE [CONCERT] Théâtre Femina Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

ORCHESTRE SYMPHONIQUE [CONCERT] Théâtre Femina, 5 décembre 2022, Bordeaux. ORCHESTRE SYMPHONIQUE [CONCERT] Lundi 5 décembre, 20h00 Théâtre Femina

Gratuit, sur réservation à partir du 21 novembre : http://conservatoiredebordeaux.eventbrite.com

L’Orchestre Symphonique du Conservatoire de Bordeaux est constitué de plus de 60 musiciens. Théâtre Femina 10 rue de Grassi, Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ils vous invitent à découvrir le fruit de leur travail : Direction : Roberto Gatto

Soliste : Angélique Martinet, violon Max Bruch, Concerto pour violon n° 1 en sol mineur (soliste : Angélique Martinet)

Robert Schumann, Ouverture, Scherzo e Finale Op. 52

Johannes Brahms, Deux danses hongroises (n° 1 en sol mineur, n° 6 en ré majeur)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T20:00:00+01:00

2022-12-05T20:30:00+01:00 Richard Nourry

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Théâtre Femina Adresse 10 rue de Grassi, Bordeaux Triangle d'Or Ville Bordeaux lieuville Théâtre Femina Bordeaux Departement Gironde

Théâtre Femina Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

ORCHESTRE SYMPHONIQUE [CONCERT] Théâtre Femina 2022-12-05 was last modified: by ORCHESTRE SYMPHONIQUE [CONCERT] Théâtre Femina Théâtre Femina 5 décembre 2022 bordeaux Théâtre Femina Bordeaux

Bordeaux Gironde