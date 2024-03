Théâtre Fatigues et Limaçons Lanvallay, dimanche 7 avril 2024.

Théâtre Fatigues et Limaçons Lanvallay Côtes-d’Armor

La Jeune Compagnie, troupe de Théâtre amateur, vous présente la pièce de théâtre de Serge Valletti « Fatigues et Limaçons ».

En six fêtes, six tableaux, nous cheminons sur la crête de la vie, entre notre recherche du plaisir et notre angoisse de la mort: chercher à savoir d’où nous venons, n’est-ce pas le plus sûr moyen de tomber?

Trois actes où l’on assiste en direct à l’accouchement d’une représentation théâtrale.

Réservations par téléphone ou par mail .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle des fêtes

Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne regine.mahe22100@gmail.com

