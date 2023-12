Donne-moi la main (Happy Manif) Théâtre Espace de Retz Machecoul-Saint-Même, 24 mai 2024, Machecoul-Saint-Même.

Donne-moi la main (Happy Manif) Vendredi 24 mai 2024, 20h00 Théâtre Espace de Retz tarif unique 7€

Donne-moi la main (Happy Manif)

David Rolland Chorégraphies

Une danse participative à partager en famille !

Il est temps de transformer la cour de l’école en une véritable scène de plein air. Casque sur les oreilles, il suffit de se laisser guider par les indications de déplacements et d’actions en musique. Cette danse participative invite petits et grands au lâcher prise et ouvre le débat sur la différence, les préjugés et les discriminations. Au programme : un jeu de rôle pour fantasmer la cour d’école idéale et déjouer les rapports de pouvoir. Un moment à partager en famille !

distribution

conception David Rolland en co-écriture avec Elise Lerrat

2 danseurs en alternance Benoît Canteteau, Cédric Cherdel, Marie-Charlotte Chevalier, Lucie Collardeau, Côme Fradet, Elise Lerat, Lisa Miramond, Anne Reymann, David Rolland, Fani Sarantari, Rodolphe Toupin

composition musicale & montage sonore Roland Ravard

production Association ipso facto danse (David Rolland Chorégraphies)

dans le cadre de Voisinages

http//www.david-rolland.com/

Théâtre Espace de Retz 10 rue de la Taillée 44270 Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même 44270 Machecoul Loire-Atlantique Pays de la Loire

danse spectacle participatif

Kalimba