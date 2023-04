Le Chant de la Terre Théâtre du Capitole Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Chant de la Terre 19 – 25 avril 2024 Théâtre du Capitole De 8 à 63€ Il est aussi un hommage à la version de Kenneth MacMillan, créée à Stuttgart en 1965, et au compositeur autrichien. Ce dernier, accablé par la mort de sa fille aînée, a trouvé une consolation à son insondable mélancolie dans ces poésies chinoises douces-amères, qu'il a mises en musique. Avec une chorégraphie d'une sensibilité rare et subtile, une scénographie épurée et des costumes stylisés, inspirés de peintures chinoises anciennes, John Neumeier évoque la solitude des êtres, leur recherche perpétuelle d'amour et leur angoisse devant la mort. Mais rien de désespéré car la promesse de renouveau et d'éternité se fait jour dans ces chants à la beauté élégiaque. « Ewig… Ewig… » : « Pour toujours… Pour toujours… » Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

2024-04-19T20:00:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T21:30:00+02:00 © Kiran West

