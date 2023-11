Welcome to Broadway Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 4 juin 2024, Le Blanc-Mesnil.

Welcome to Broadway Mardi 4 juin 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Les plus grands airs de comédies musicales, de West Side Story à Mamma Mia, en passant par Hairspray et Sweeney Todd !

Le principe du projet « Chantons avec… » est simple : des amateurs travaillent avec l’orchestre la musique et les airs des plus grandes comédies musicales et les interprètent sur scène. Pour cela, les chœurs vont répéter chaque semaine les airs au programme, puis ils participeront à des répétitions piano/chant groupées. À la fin de l’année scolaire, ces mélomanes prépareront le concert avec l’Orchestre national d’Île-de-France au cours d’une pré-générale et une générale. Ils seront alors fin prêts pour le grand concert.

Et quand les musiciens professionnels et les chanteurs amateurs de tous horizons travaillent ensemble, cela peut donner ce type de programme absolument enthousiasmant : une sélection des meilleurs chœurs des comédies musicales américaines, au style rythmé et entraînant. Se succèderont des pages célèbres de Bernstein et Sondheim (My Fair Lady, West Side Story, Singin’ in the Rain, La Mélodie du bonheur…), parfois réutilisées dans les films de Walt Disney comme La Belle et la Bête.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France

Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l'Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires :

2024-06-04T20:00:00+02:00 – 2024-06-04T20:50:00+02:00

