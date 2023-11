Prestidigitateurs Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 25 mai 2024, Le Blanc-Mesnil.

Prestidigitateurs Samedi 25 mai 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 12,5 euros à 35 euros

Un plateau composé des meilleurs magiciens internationaux !

« PRESTIDIGITATEURS – les faiseurs de rêves » est une référence grâce à sa programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens internationalement primés et représentants les différents courants magiques. Le show se fait un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes les générations. 1h30 de spectacle dédié à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et bien sûr… ne rien comprendre.

Tous les artistes sélectionnés ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie Internationaux et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T20:00:00+02:00 – 2024-05-25T21:30:00+02:00

2024-05-25T20:00:00+02:00 – 2024-05-25T21:30:00+02:00

magie spectacle

©