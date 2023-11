A quel prix tu m’aimes ? Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 5 mai 2024, Le Blanc-Mesnil.

A quel prix tu m’aimes ? Dimanche 5 mai 2024, 16h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 7,5 euros à 28 euros

Lisa Barland, executive woman et célibataire endurcie, a recours, quand il est nécessaire d’être en couple pour certains dîners d’affaires, aux services d’escort. Un soir, à vingt minutes d’une soirée capitale pour son entreprise, son cavalier habituel la plante. Seule solution : « engager » en remplacement, l’ouvrier qui fait des travaux dans son appartement. Passés le choc des cultures, et celui des caractères, la situation se complique drôlement quand les sentiments amoureux s’invitent aussi à dîner…

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

2024-05-05T16:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:30:00+02:00

