Seine-St.-Denis Et si en plus, il n’y a personne… Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 26 avril 2024, Le Blanc-Mesnil. Et si en plus, il n’y a personne… Vendredi 26 avril 2024, 20h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 5 euros à 7 euros Emprunté à la chanson d’Alain Souchon qui dénonce les horreurs engendrées au nom des religions, ce titre est une proposition à l’attention de tous ceux qui se questionnent sur le sens de nos existences, nos façons de les vivre, nos croyances.

Avec le désir de questionner le sens de nos existences en compagnie de Barbara, Ferré, Bataille, Maeterlinck ou du scientifique Carlo Rovelli… des poètes soufis, Brel, Sylvestre, Brassens… Hélène Gratet et Alain Klingler mêlent chanson et littérature avec voix et piano, car les chansons de variétés ne sont pas les Yoga Sutras, les chansons d’Edith Piaf ou de Gérard Manset n’ont pas la même teneur que les poèmes mystiques, mais elles peuvent en perpétuer la résonnance, voire la même quête d’absolu. Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Théâtre du Blanc-Mesnil
1 place de la libération 93150 le blanc mesnil
Le Blanc-Mesnil
Seine-St.-Denis

