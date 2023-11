Jean-Pierre Bertrand trio Théâtre du Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil, 7 avril 2024, Le Blanc-Mesnil.

Jean-Pierre Bertrand trio Dimanche 7 avril 2024, 16h00 Théâtre du Blanc-Mesnil Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Swing Rendez-Vous / & Marie de Boysson

Il a même joué au Pôle Nord sur la Banquise en l’an 2000 ! Désireux de faire partager cette passion qui l’anime et promouvoir l’école Européenne du boogie, il organise depuis 1989 à paris les célèbres « Nuits jazz & Boogie Piano » qui sont devenues la référence des festivals du genre et un must pour les amateurs. Il a créé en 2006, à Beaune où il vit, le « Beaune Blues Boogie Festival » qui connaît un franc succès depuis sa création. Doté d’une énergie exceptionnelle, Jean-Pierre Bertrand offre un style pianistique authentique, généreux, capable de convaincre chacun de la vivacité du boogie woogie qui est le fils du blues et père du Rock’n roll. Un style tout public dans lequel Jean-Pierre est devenu le spécialiste du « piano-turbo » ! Les grands maîtres du genre seront à l’honneur.

Il invite pour ce concert Marie de Boysson qui a commencé le piano boogie et Blues après des études de piano classique. Elle s’inspire du répertoire de Jay mac Shann, Claude Bolling ou encore Lloyd Glenn. Des quatre mains en perspective et une belle complicité.

Thibault Chopin à la contrebasse fait swinguer la rythmique et nous offre une pulsation extraordinaire soutenu par Simon Boyer, le meilleur batteur français de Blues. Super festif et dynamique le concert est à ne pas manquer !

Théâtre du Blanc-Mesnil 1 place de la libération 93150 le blanc mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-St.-Denis Île-de-France 0145919393 https://www.theatredublancmesnil.com https://www.facebook.com/theatredublancmesnil;https://www.instagram.com/theatreblancmesnil/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 91 93 93 »}] Le Théâtre du Blanc-Mesnil vous offre une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et jeune public. Ce lieu abrite deux salles : l’Auditorium Betsy Jolas et une Salle Barbara de 736 places, rénovée en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

