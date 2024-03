Théâtre d’objets Ludilo Le Breil-sur-Mérize, jeudi 30 mai 2024.

Ludilo signifie jouet en Espéranto. Tout est jeu dans la vie du tout-petit, qui, d’essais successifs en découvertes accidentelles, plonge dans le plaisir d’expérimenter. C’est cette dimension, si précieuse et si libre, du rapport de l’enfant au jeu qu’explore Ludilo. Lumineux et espiègle, ce spectacle repose sur le principe du jeu comme axe fondamental de la construction d’un individu.

L’enfant, dans ses jeux, fait voler sa petite voiture dans les airs, invente tout un monde avec ses mains et tout ce qui lui tombe sous la main. Et alors tout peut prendre vie, tout est potentiellement vivant, habité. Et de cette magie, qui naît du regard que l’on pose sur l’objet, se dégage une poésie du quotidien.

Ainsi, dans un espace circulaire, deux interprètes inventent des univers à base de jouets dans une chorégraphie de corps et de sons. Guidés par des éléments visuels, gestuels et sonores, les jeunes enfants reconnaissent un monde déjà connu, mais peuvent s’élever du concret vers l’imaginaire.

Théâtre d’objets

Petite enfance dès 12 mois

Durée 25 minutes

Cie Le mouton Carré

Mise en scène & Scénographie Bénédicte Gougeon

Ecriture corporelle Caroline Cybula

Collectage sonore & Création Musicale Romain Baranger

Création lumière Joé Defossé

Jeu et manipulation Caroline Cybula & Bénédicte Gougeon .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 18:00:00

fin : 2024-05-30 18:30:00

Salle polyvalente

Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire reservation@theatre-epidaure.com

