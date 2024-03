[Théâtre d’objets et musical] J’ai peur du loup (à partir d’1 an) Saint-Nicolas-d’Aliermont, mercredi 17 avril 2024.

[Théâtre d’objets et musical] J’ai peur du loup (à partir d’1 an) Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Petit théâtre d’objets mis en musique, les personnages du livre réalisés en tissu par Marilyne Mahuet prennent vie avec les voix des deux interprètes et virevoltent aux sons des instruments. A la manière de Pierre et le loup chaque animal a sa mélodie, musiques, créées par les musiciens eux mêmes. Cette histoire cherche à déconstruire la peur du Loup avec humour et tendresse, à travers l’échange de deux lapins, l’un qui a peur, l’autre qui rassure.

Ce spectacle a été monté grâce au



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:30:00

fin : 2024-04-17 15:00:00

Espace des 4 vents

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie saisonculturelle@falaisesdutalou.fr

