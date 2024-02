Théâtre Détache-toi ! Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton, vendredi 5 avril 2024.

Théâtre Détache-toi ! Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Comédie dramatique de la Compagnie du Satsang.

Deux femmes font le point sur leurs vies sentimentales respectives. Une traversée intime et drôle du périple amoureux. Hélène et Lucie, la belle cinquantaine, explorent ensemble avec humour leurs rapports aux hommes, le mari, l’amant, l’autre… générateurs de doutes, de manques, mais aussi de désirs et d’espoirs. En quête de bonheur, ce joyeux tandem cherche tous azimuts à transcender leurs questionnements intimes. Découvrant que leur félicité ne se trouve peut-être pas là où elles le croient.

mise en scène Sophie Gubri de et avec Laurence Bréheret et Marie-Eve Dufresne.

Rendez-vous vendredi 5 avril à 19h30, à la salle des fêtes de Verneuil-sur-Avre.

Durée 65 min.

Spectacle tout public à partir de 10 ans.

Tarifs 11 € et 3 €.

Réservation conseillée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-05 20:40:00

Verneuil-sur-Avre Salle des Fêtes, 1 rond point de la Victoire

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie serviceculturelverneuil@gmail.com

L’événement Théâtre Détache-toi ! Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure