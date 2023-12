Degiheugi Orchestra Théâtre des Ursulines Château-Gontier Catégories d’Évènement: Château-Gontier

Mayenne Degiheugi Orchestra Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 7 juin 2024 18:30, Château-Gontier. Degiheugi Orchestra Vendredi 7 juin 2024, 20h30 Théâtre des Ursulines placement numéroté

plein tarif 24 €, tarif réduit 11 € L’aventure Degiheugi Orchestra s’impose comme une évidence : cumulant plus de 35 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming, les compositions de ce musicien lavallois convoquent depuis toujours des sonorités orchestrales, puisées dans le fabuleux répertoire des 60’s et 70’s, de la soul millésimée à la samba tropicale… Véritables B.O. de films imaginaires, ses morceaux possèdent une force narrative puissamment immersive. Embarquant 16 musiciens de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne pilotés par la jeune cheffe Chloé Meyzie, cette odyssée électro-symphonique promet à nos imaginaires de singulières envolées ! Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/degiheugi-orchestra/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-07T20:30:00+02:00 – 2024-06-07T21:30:00+02:00

2024-06-07T20:30:00+02:00 – 2024-06-07T21:30:00+02:00 musique Prisma Laval – Alexis Lancien Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Château-Gontier, Mayenne Autres Code postal 53200 Lieu Théâtre des Ursulines Adresse 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Ville Château-Gontier Departement Mayenne Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Théâtre des Ursulines Château-Gontier Latitude 47.828859 Longitude -0.697337 latitude longitude 47.828859;-0.697337

Théâtre des Ursulines Château-Gontier Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier/