Ronces / Compagnie Kokeshi Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 24 mai 2024 17:00, Château-Gontier.

Ronces / Compagnie Kokeshi Vendredi 24 mai 2024, 19h00 Théâtre des Ursulines placement numéroté

tarif 6 €

Dans une chorégraphie et un décor riches de références, trois femmes se cherchent, s’affirment et revendiquent collectivement leur liberté.

Après « Les joues roses », accueilli en juin 2022, cette nouvelle création s’inscrit dans la poursuite du cheminement artistique de la compagnie autour d’histoires de femmes. Capucine Lucas nous ouvre les pages d’un conte fantastique aux allures bleutées de grand froid, dans lequel le spectateur, petit ou grand, est embarqué dans la quête de trois “nouvelles” sorcières, tout à la fois ordinaires et extraordinaires. Traversée initiatique pour chacune d’elle et résilience à l’unisson pour celles qu’on a trop souvent malmenées, brûlées, caricaturées sous les traits de la vieillesse, de l’aigreur et de la peur, et que Capucine Lucas nous montre aujourd’hui espiègles, culottées, combattives et joyeuses.

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T19:00:00+02:00 – 2024-05-24T19:35:00+02:00

danse

Bastien Capela