Tranzistor, l’émission live ! Théâtre des Ursulines Château-Gontier, 18 avril 2024 18:30, Château-Gontier.

Tranzistor, l’émission live ! Jeudi 18 avril 2024, 20h30 Théâtre des Ursulines entrée gratuite

T. 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org

Diffusée sur les ondes de L’Autre Radio et en podcast sur tranzistor.org, Tranzistor, l’émission live alterne concerts et interviews. Objectif : (re)découvrir des musiciens et les rencontrer en toute intimité et décontraction. Un rendez-vous original et convivial qui s’installe aux quatre coins de la Mayenne et fait étape chaque saison au Carré ! Média gratuit initié par l’agence culturelle Mayenne Culture, Tranzistor vise à accompagner les artistes et à afficher la belle vitalité culturelle du département.

Théâtre des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire

2024-04-18T20:30:00+02:00 – 2024-04-18T22:00:00+02:00

Mayenne Culture