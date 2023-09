Cendrillon Théâtre des Salins Martigues, 4 avril 2024, Martigues.

À travers ce conte, Joël Pommerat aborde le deuil, le désir de vivre, le pouvoir de l’imagination et les mensonges des adultes, avec une délicatesse qui n’exclut pas l’humour.

Se qualifiant d’écrivain de spectacle, Joël Pommerat a la particularité de ne mettre en scène que ses propres textes. Il rencontre un succès public et critique dès ses premiers spectacles et se place parmi les figures incontournables du théâtre. Dans chacune de ses mises en scène, il cherche à créer une expérience visuelle, à la fois intime et spectaculaire basée sur une grande présence des comédiens et le trouble des spectateurs. Dramaturge hors pair, Joël Pommerat aime à montrer la fiction comme une réalité, en cherchant la description la plus simple et la plus directe possible. À travers ses œuvres, il nous parle de la condition humaine et du monde, il nous parle de nous, tout simplement.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

