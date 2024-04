Théâtre des Salinières La Moustâche Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras, vendredi 19 avril 2024.

Quand l’homme le plus discret de la terre, gentil et plutôt timide, se retrouve avec la chose la plus voyante et dérangeante en plein milieu du visage.

Aujourd’hui est un grand jour pour Sylvain il doit faire la connaissance de son futur beau-père, passer un entretien d’embauche capital et prendre de grandes décisions.

Mais alors qu’il se prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une petite moustache… la moustache d’Hitler.

Créée en 2018 au théâtre de la Gaîté Montparnasse dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, La moustâche est l’une des plus grandes réussites du genre. Avec un sujet original, un dialogue irrésistible, des coups de théâtre ahurissants et des personnages délirants, les auteurs Fabrice Donnio et Sacha Judaszko frôlent la perfection pour ne pas dire le génie ! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:45:00

fin : 2024-04-19 22:15:00

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine lemiroir@ville-gujanmestras.fr

