ANDRE LE MAGNIFIQUE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux, mercredi 17 avril 2024.

La comédie hilarante aux multiples Molières.ANDRÉ LE MAGNIFIQUEComédie d’Isabelle Candelier, Loïc Houdre, Patrick Ligardes, Denis Podalydes et Michel VuillermozAvec : Jean Mourière, Sophie Danino, Alexis Plaire, Renaud Calvet et Franck BevilacquaMise en scène : Jean MourièreDurée : 1h40RESUME :Vigoulet… Charmante petite commune du Sud-Ouest de la France. Son théâtre municipal laissé en désuétude risque d’être détruit. Alexis Ader, ancien maire du village, ne l’entend pas de cette oreille. Il écrit un spectacle sur les origines de Vigoulet et du chevalier St Germaine, son emblème. Epaulé par sa femme, Janine, il rassemble autour de lui : André, jardinier municipal, Norbert, bricoleur à ses heures et, espérant naïvement attirer les foules, il décide de faire appel à Jean-Pascal Faix, comédien parisien de renommée incertaine…PLUS D’INFOS :Créée en 1998 au Théâtre Tristan-Bernard, André le magnifique a été nommée pas moins de sept fois aux Molières, et s’est vu décerner 4 trophées : Meilleure pièce comique, meilleur spectacle de création, meilleur auteur, et révélation théâtrale pour Isabelle Candelier.LA PRESSE lors des différentes productions :« Un succès considérable.» Froggy’s delight« Voir et entendre une salle secouée de rires incoercibles est un pur bonheur. » Critikator« Ce spectacle avait raflé une moisson de Molières, du jamais vu et du bien mérité. » PariscopeLES SPECTATEURS lors de la création au Théâtre des Salinières :« Magnifique performance des acteurs qui s’en donnent à cœur joie. Un grand BRAVO ! »« Excellente soirée….on a ri du début à la fin !!!! Vraiment drôle. »« Bravo, bravo et bravo ! Vous êtes formidables. Vous m’avez fait rire aux larmes ! »« Une pièce d’une drôlerie incroyable ! Des comédiens époustouflants. »« Merci de nous faire rire, surtout en ces temps difficiles. »

Tarif : 17.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 20:30

THEATRE DES SALINIERES 4 RUE BUHAN 33000 Bordeaux 33