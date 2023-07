PLACE Théâtre des Quartiers d’Ivry Ivry-sur-Seine, 24 avril 2024, Ivry-sur-Seine.

PLACE 24 – 28 avril 2024 Théâtre des Quartiers d’Ivry Sur réservation

Yasmine ne sait plus lire. Un enfant aux allures de thérapeute l’invite à retraverser son histoire afin de comprendre ce qui lui arrive. On découvre alors l’arrivée de Yasmine à Paris et son chemin jusqu’à l’âge adulte. Un aller-retour incessant entre une cellule familiale coincée dans un espace-temps figé, Bagdad, la guerre, les souvenirs… et une société française méconnue, qu’elle doit découvrir par ses propres moyens. Afin d’exister dans ces deux mondes antagonistes, Yasmine est contrainte de se dédoubler. Le public complice accompagne la jeune femme dans les moments marquants de son existence, témoin de sa dualité, des rouages de l’assimilation, d’un combat pour trouver sa place.

Théâtre des Quartiers d’Ivry 1 place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnielabase.com »}, {« type »: « email », « value »: « cie.labase@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T20:00:00+02:00 – 2024-04-24T21:30:00+02:00

2024-04-28T16:00:00+02:00 – 2024-04-28T17:30:00+02:00

theatre contemporain

Christophe Raynaud de Lage