Ave César THEATRE DES PRINCES Orange, 6 avril 2024, Orange.

Ave CésarTHEATRE DES PRINCES Samedi 06 Avril 2024 à 20h30Frédéric Bouraly (Scènes de ménage)Christelle Reboul (Nos chers voisins)Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs, où l’on ne peut (soi-disant) plus rien dire , mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi, où la couleur d’un pull ou le nombre d’œufs dans un gâteau peut devenir un sujet d’engueulade sur Facebook, iI est vraiment temps de se parler !Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud Demanche s’est taillé une place de choix dans le paysage humoristique français.Une comédie de : Michele Riml(Titre original Sexy Laundry )Adaptation de : Éric Laugerias et Raphaël PottierTraduction : Alexia PérimonyMise en scène : Éric LaugeriasDès 14 ansDurée : 1h30Le spectacle commence à l’heure.Fermeture des portes 10 minutes avant.

Tarif : 29.20 – 38.50 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

THEATRE DES PRINCES PLACE POURTOULES 84100 Orange 84