2h32 Théâtre des Deux Rives Charenton-le-Pont, 3 avril 2024, Charenton-le-Pont.

2h32 Mercredi 3 avril 2024, 20h30 Théâtre des Deux Rives 6 à 19 euros

Le courage de celles et ceux qui bravent la facilité et le confort pour tendre poitrine, mains, hanches face au vent et à la vie aussi dure ou exaltante qu’elle puisse être.

L’histoire de Zenash Gezmu est un point de départ pour une fiction théâtrale où le marathon est l’objet d’introspection et de révolution.

Elle court, elle court Zenash. Elle se lève très tôt le matin, enfile ses baskets avant d’aller faire des ménages à l’hôtel, et sitôt le boulot fini elle court, encore, elle marathone, tout le temps. C’est un petit gabarit d’un mètre cinquante capable de boucler 42,195 kms en 2h32. Elle est arrivée d’Éthiopie, Zenash, et décédée à Neuilly-sur-Marne, en France donc.

2H32 est une histoire qui parle de lutte sociale, de fantastique, d’endurance, de marathon en empruntant les chemins de l’imaginaire proposés par le sonore et la marionnette.

Théâtre des Deux Rives 48 rue de Paris 94220 Charenton-Le-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.charenton.fr/lestheatres/spectacle.php?id=253 »}, {« type »: « email », « value »: « morbustheatre@yahoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T20:30:00+02:00 – 2024-04-03T21:00:00+02:00

sport marionnette

Emilie Rouy