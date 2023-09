Résiste théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 24 mai 2024, Noisy-le-Sec.

Résiste Vendredi 24 mai 2024, 19h30 théâtre des Bergeries de 6 à 13 €

Résiste est le premier volet de la trilogie écrite par Johanne Humblet dans sa recherche autour du fil, une ode à l’urgence de vivre et à dépasser ses limites. Sur scène, elles sont deux : au sol une musicienne et chanteuse s’arme de mélopées punk rock pour faire face aux inévitables chaos de l’existence. Six mètres au-dessus, une « filambule » cherche un équilibre, avec ou sans balancier, sur un fil rendu volontairement instable. Sans protection, elle se débat une heure durant avec la gravité, quitte à se retrouver en position de « fille penchée »… Peu importe que le fil mobile se détende ou tangue, l’artiste danse, vole… Il s’agit de tenir coûte que coûte ! Cette performance saisissante est un véritable cri de liberté qui brave la pesanteur et renouvelle le langage de l’une des plus anciennes disciplines du cirque.

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T19:30:00+02:00 – 2024-05-24T20:30:00+02:00

cirque musique

@frantisekortmann&Letní Letná