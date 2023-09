Hiku théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 15 mai 2024, Noisy-le-Sec.

Hiku Mercredi 15 mai 2024, 19h30 théâtre des Bergeries de 6 à 22 €

Les technologies numériques – actions live, image cinématographique, son enregistré – sont au cœur de cette création inédite qui permet une rencontre en direct avec trois hikikomori au Japon. En position de retrait social, Shizuka, Mastuda et Yagi investissent la scène grâce à des robots de télé-présence pilotés depuis leur chambre à l’autre bout du monde. Dialoguant sur scène avec la performeuse et traductrice franco-japonaise Yuika Hokama, ils nous font partager leur univers intime et la rencontre avec l’étonnante communauté d’hikikomori qui s’est formée autour de l’association New Start Kansai. La scène devient un espace troublant pour le public installé au plus près du dispositif, bousculant nos rapports à la virtualité, au corps vivant, à la présence, et interrogeant nos solitudes. En partenariat avec le groupe des 20 théâtres en Île-de-France (spectacle lauréat 2022).

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T19:30:00+02:00 – 2024-05-15T20:30:00+02:00

2024-05-15T19:30:00+02:00 – 2024-05-15T20:30:00+02:00

théâtre arts numériques

Cie Shonen