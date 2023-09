La Fabuleuse histoire de Bazarkus théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 15 mai 2024, Noisy-le-Sec.

La Fabuleuse histoire de Bazarkus 15 et 18 mai 2024 théâtre des Bergeries de 6 à 9 €

Une autre proposition de Sylvère Lamotte ! Une plongée virtuose et malicieuse entre cirque et danse à voir dès 3 ans. Le chorégraphe met en piste deux circassiens, Markus au jonglage et Basil en acrobatie. BasarKus a deux têtes, plein de bras et de multiples jambes. Il en a toujours été ainsi. Il est heureux en jouant de la guitare à quatre mains, en sautant et en jonglant partout. Mais c’est en découvrant qu’il a deux cœurs qu’il se pose la question avec effroi : « Suis-je Un ou Deux ? Si je suis deux, je suis qui moi ? » S’ils sont deux, ils semblent unis pour la vie… Pourtant, ils jouent et surmontent leurs peurs pour expérimenter coûte que coûte la séparation. La quête d’identité et la notion d’hybridité sont au centre de cette histoire. Une ode à la découverte de soi !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0171831520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T15:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:30:00+02:00

2024-05-18T10:30:00+02:00 – 2024-05-18T11:00:00+02:00

cirque jeune public

S. Lamotte