Voyage au bout de l'ennui théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 24 avril 2024

Voyage au bout de l’ennui Mercredi 24 avril 2024, 18h00 théâtre des Bergeries de 6 à 9€

Qui n’a pas goûté − sans délectation −, à ce temps étiré de l’enfance laissant place à un grand désœuvrement ? Un spectacle sur l’ennui, ça vous dit ? Parce que ce voyage proposé par Sylvère Lamotte ouvre un espace de créativité et de liberté tonique et joyeux ! En attente autour d’une table, cinq interprètes se connectent à leur corps d’enfant et explorent une danse de la suspension… Les pieds se balancent, s’entremêlent, se heurtent et jouent ensemble. Gestes et objets sont investis et transformés pour exprimer l’imaginaire. Le chorégraphe développe une danse contact virtuose où le corps s’affirme comme une source inépuisable de détournement poétique et s’appuie sur des effets magiques pour faire surgir d’autres espaces-temps. Une invitation précieuse à la rêverie… Vive l’ennui !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T18:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:50:00+02:00

danse

Ch. Raynaud de Lage