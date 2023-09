Kriill théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 5 avril 2024, Noisy-le-Sec.

Kriill Vendredi 5 avril 2024, 20h30 théâtre des Bergeries de 6 à 13 €

Un soutien aux artistes émergents avec le MAAD 93, réseau des musiques actuelles amplifiées en Seine-Saint-Denis. Après la résidence sur le territoire d’Inigo Montoya accueilli la saison dernière avec Contes élastiques, voici Kriill ! Un trio sequano-dyonisien et parisien de pop alternative. Les trois jeunes musiciens sont passionnés par l’univers et ses contrastes, l’immense et le microscopique − d’où l’hommage au krill − , les harmonies vocales ultrasensible… La recherche sonore originale, organique comme électronique, est la marque de fabrique du groupe. Les artistes élaborent, détournent, jouent des objets insolites. Ils créent des chansons singulières interprétées en anglais et arrangées avec élégance. Sur scène, ils jouent avec une générosité et une sincérité touchantes. À découvrir absolument !

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

pop électro

R. Frankenberg