La Mouette théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec, 2 avril 2024, Noisy-le-Sec.

La Mouette Mardi 2 avril 2024, 19h30 théâtre des Bergeries de 6 à 22 €

Avec La Mouette, Tchekhov invente quelque chose d’absolument nouveau, un art du théâtre qui rend compte du tremblement même de la vie. Il s’intéresse à chaque individu dans sa complexité et au mystère qu’il représente pour lui-même et pour les autres. Dans La Mouette, tout part du théâtre. L’amour, la vie et l’art sont inextricablement liés. Avec neuf comédiennes et comédiens, la mise en scène épurée de Brigitte Jacques-Wajeman fait résonner toute la puissance du texte. Sur le plateau, une scène de billots de bois clair et un ciel superbe et changeant qui reflète un lac invisible et les sentiments passionnés des personnages. Treplev qui exècre le théâtre de faux-semblant, sa mère Arkadina, une actrice célèbre, Trigorine, un écrivain désespéré et l’ingénue Nina qui rêve de devenir actrice… Il n’est question que d’amour et de désillusion, de vocations artistiques et de vies inaccomplies.

théâtre des Bergeries 5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://letheatredesbergeries.notre-billetterie.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141831520 »}]

théâtre classique

G. Le Mao