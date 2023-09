Banana Festival #4 Théâtre de verdure Labenne, 2 août 2024, Labenne.

Labenne,Landes

Pour cette quatrième saison, il est certes un peu tôt pour parler de programmation, mais il n’y a aucun oute à avoir quant à la qualité technique, l’accueil et l’engouement du public pour le théâtre de verdure. Face au Pôle d’Art, la scène du Banana n’en sera que plus pertinente afin de faire vivre.

2024-08-02 fin : 2024-08-03 . .

Théâtre de verdure

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



For this fourth season, it’s a little early to talk about programming, but there’s no doubt about the technical quality, the welcome and the public’s enthusiasm for the Théâtre de Verdure. Facing the Pôle d’Art, the Banana stage will be all the more relevant for bringing to life

Para esta cuarta temporada, es un poco pronto para hablar de programación, pero no cabe duda de la calidad técnica, la acogida y el entusiasmo del público por el teatro al aire libre. Frente al Pôle d’Art, el escenario Banana será aún más pertinente para dar vida a

Für die vierte Saison ist es zwar noch etwas früh, um über das Programm zu sprechen, aber es gibt keinen Grund, sich über die technische Qualität, den Empfang und die Begeisterung des Publikums für das grüne Theater zu beschweren. Gegenüber dem Pôle d’Art wird die Bühne des Banana umso relevanter sein, um Folgendes zu bewirken

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS