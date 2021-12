Théâtre de rue : Croutes, célébration terreuse Montivilliers, 22 mai 2022, Montivilliers.

Théâtre de rue : Croutes, célébration terreuse Montivilliers

2022-05-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-22

Montivilliers Seine-Maritime

Une ville. Une place. Une butte de terre. Comme un hommage à notre sol.

« Terre en vue ! ». Il y a de l’espoir chez les marins.

Alors, avant qu’elle ne se craque et nous avale.

Avant que la guerre nous la confisque, avant de la perdre complètement de vue.

Faisons cette fête, celle qui résiste et qui s’épuise. Après on creuse un trou et on en parle plus. Enfin on verra…

Une célébration dans l’espace public, une fête païenne autour d’un tas de terre, un rituel qui se réfère aussi bien au travail des taupes, des vers, qu’à celui des aménageurs. A travers l’écriture d’une fresque joyeuse et sensible, la compagnie Mycélium déploie un récit du sol vivant pour nous inviter à imaginer une nouvelle relation au monde et à enterrer notre obsession à maîtriser le sol.

Dimanche 22 mai 2022 à 18h.

Lieu de rendez-vous : Cour Saint-Philibert.

Durée : 1h.

Tarif : 5 €

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/croutes-celebration-terreuse/#content

