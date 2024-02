Théâtre de rue Clarkie et Gaibeule Bernières-sur-Mer, samedi 8 juin 2024.

Théâtre de rue Clarkie et Gaibeule Bernières-sur-Mer Calvados

Le collectif artistique Les Saltimbrés proposera une animation burlesque avec son duo Clarkie et Gaibeule sur le thème des années 40.

Ce duo rétro-rigolo reprend, à sa façon et tout en humour, les plus grands classiques de la chanson française à l’orgue de barbarie et à la scie musicale électrique.

Le collectif artistique Les Saltimbrés proposera une animation burlesque avec son duo Clarkie et Gaibeule sur le thème des années 40.

Ce duo rétro-rigolo reprend, à sa façon et tout en humour, les plus grands classiques de la chanson française à l’orgue de barbarie et à la scie musicale électrique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 18:00:00

fin : 2024-06-08 20:00:00

Place du 6 juin

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie contact@bernieres-sur-mer.com

L’événement Théâtre de rue Clarkie et Gaibeule Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-17 par Calvados Attractivité