ERICK BAERT THEATRE DE MONTELIMAR Montelimar, vendredi 26 avril 2024.

MEDIASPECTACLES présente en accord avec FBL PRODUCTIONSErick Baert, un imitateur différent. On dit de lui qu’il est les Enfoirés à lui tout seul .Dans le milieu de l’imitation se pose toujours le dilemme entre la caricature ou amusant la performance vocale époustouflante. À travers son spectacle, Erick a choisi son camp en vous promettant de vivre 100 concerts à lui tout seul. Un feu d’artifice vocal qui explose à la vitesse du son. Le public et la presse le délicat comme un extraterrestre, un OVNI de l’imitation ! Entendez par là un Organe Vocal Non Identifiable. Une véritable performance dans laquelle Erick associe la voix et la gestuelle avec perfection et avec énormément d’humour. Venez revivre le temps d’un soir les concerts de : Johnny Hallyday, Coldplay, Dire Straits, ZZ Top, Céline Dion, The Cure, Julien Doré, Benjamin Biolay ou encore Depeche Mode…

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE MONTELIMAR 1 PLACE DU THEATRE 26000 Montelimar 26