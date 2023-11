On dînera au lit Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 31 mai 2024, Longjumeau.

On dînera au lit Vendredi 31 mai 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 25 euros

Une femme croyant, à tort ou à raison, que son mari la trompe, trouve dans une revue féminine et féministe, une recette pour se venger. On y suggère aux femmes qui veulent se libérer de la routine conjugale de pratiquer un sex-group. Prenant le prétexte d’être à la mode, la femme exigera de son mari de passer à la pratique, et celui-ci s’efforcera d’éviter par tous les moyens d’y arriver. Les protagonistes de cette aventure seront parachutés dans une cascade d’erreurs et de quiproquos à travers des situations invraisemblables et qui, pourtant, touchent un point crucial de la vie conjugale.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Salle de 950 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

