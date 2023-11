Prestidigitateurs Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 26 mai 2024, Longjumeau.

Prestidigitateurs Dimanche 26 mai 2024, 16h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 12.5 euros à 35 euros

Un plateau composé des meilleurs magiciens internationaux !

« PRESTIDIGITATEURS – les faiseurs de rêves » est une référence grâce à sa programmation exigeante et de qualité composée d’artistes magiciens internationalement primés et représentants les différents courants magiques. Le show se fait un point d’honneur à rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour toutes les générations. 1h30 de spectacle dédié à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et bien sûr… ne rien comprendre.

Tous les artistes sélectionnés ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie Internationaux et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Salle de 950 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:30:00+02:00

2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:30:00+02:00

spectacle magie

©