May the force be with you Vendredi 24 mai 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 12.5 euros à 35 euros Sinfonia Pop Orchestra

Redécouvrez les musiques cultes de John Williams interprétées par le Sinfonia Pop Orchestra lors de ce concert hommage à la saga intergalactique la plus emblématique de l’histoire du cinéma ! Compositeur infatigable qui a mis son talent au service des plus grands réalisateurs au cours de près de 60 ans de carrière, le public pourra découvrir la virtuosité et la maîtrise des couleurs orchestrales qui caractérise la production de John Williams.

Que vous soyez fan de Star Wars ou simple mélomane, ne manquez pas cette occasion unique de voyager dans l'univers musical du célèbre compositeur aux 5 oscars. Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau

