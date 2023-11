Rhoda Scott Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 19 mai 2024, Longjumeau.

Rhoda Scott Dimanche 19 mai 2024, 16h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 12.5 euros à 35 euros

« Lady All Stars »

La plus francophile des organistes nord-américaines présente une formation hors norme : un octet 100% féminin et débordant de talent !

Rhoda Scott, véritable fée de l’orgue Hammond, s’est ici entourée de la fine fleur des jazzwomen françaises. Une volonté dans la continuité d’une carrière qui n’a cessé d’affirmer la place des femmes dans le jazz, un mouvement dont elle fut l’une des pionnières.

La double batterie et la puissance des soufflants créent, autour de l’organiste aux pieds nus, un groupe atypique aux allures de big band, porté par la générosité de ces artistes exceptionnelles. Au-delà du genre, l’amitié qui lie les musiciennes se déploie en un groove fougueux, une énergie funky et résolument joyeuse !

Un grand moment de jazz à partager.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Salle de 950 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-19T16:00:00+02:00 – 2024-05-19T17:30:00+02:00

jazz spectacle

©